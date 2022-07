Riso | “Gagliardini resterà all’Inter”

Pubblicità

SimoneTogna : Riso ribadisce: “#Gagliardini resta all’#Inter”. #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Le parole dell'agente #Riso sul trasferimento di #Pessina al @ACMonza e sul futuro di #Frattesi,… - falcsmg : RT @SimoneTogna: Riso ribadisce: “#Gagliardini resta all’#Inter”. #calciomercato - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Riso: 'Gagliardini resta all'Inter. Sensi? Molto contento di essere al Monza' - MattyInterista : Riso ribadisce: “#Gagliardini resta all’#Inter”. Che culo.. sta zavorra ancora tra i piedi. ?? Che abbiamo fatto di male? -

Non abbiamo parlato invece di'. Che al momento l'Inter e il suo agenteconsiderano incedibile. Invece il buon rapporto con il procuratore potrebbe spingere Petagna, punta che a ...In questo caldissimo martedì pomeriggio di incontri è stato protagonista alla sede dell'Inter anche l'agente Beppe: il punto da Carboni a Sensi eL'Inter non lavora solo sulle entrate ma anche sulle uscite e a tal proposito nel pomeriggio alla sede nerazzurra c'era anche il noto procuratore Beppe ...Le fuggenti dichiarazioni dell'agente Riso che confermano la posizione dell'assistito Gagliardini con l'Inter in questa sessione di mercato ...L’agente del centrocampista e di Gagliardini, Beppe Riso, ha fatto il punto su entrambi i giocatori. L’agente del centrocampista, Beppe Riso, parla delle prime sensazioni del suo assistito: «Sensi Po ...