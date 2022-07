Per le soddisfazioni ci vuole tempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo il ppv Forbidden Door è ricomparso sui social e sui forum l’annosa questione dello “sfruttamento talento”. Per tanto tempo ci siamo ritrovati a dibattere se la WWE fosse in grado o meno di sfruttare le qualità di un wrestler e di come diversi di quelli sarebbe preferibile vederli altrove. Il discorso, ovviamente, è diventato di maggior rilievo con la firma di Claudio Castagnoli con la AEW. Anche io ho pensato che l’errore della WWE sia stato quello di uniformare troppo talenti universalmente riconosciuti ad un proprio standard. In modo tale che i Cesaro, i Nakamura, e i tanti ragazzi che sono usciti da NXT si sono ritrovati a non avere le caratteristiche giuste per funzionare nel lungo periodo. Hanno avuto ciascuno delle soddisfazioni, ma probabilmente non abbastanza per rendere completo il proprio stint. La firma con la AEW non ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo il ppv Forbidden Door è ricomparso sui social e sui forum l’annosa questione dello “sfruttamento talento”. Per tantoci siamo ritrovati a dibattere se la WWE fosse in grado o meno di sfruttare le qualità di un wrestler e di come diversi di quelli sarebbe preferibile vederli altrove. Il discorso, ovviamente, è diventato di maggior rilievo con la firma di Claudio Castagnoli con la AEW. Anche io ho pensato che l’errore della WWE sia stato quello di uniformare troppo talenti universalmente riconosciuti ad un proprio standard. In modo tale che i Cesaro, i Nakamura, e i tanti ragazzi che sono usciti da NXT si sono ritrovati a non avere le caratteristiche giuste per funzionare nel lungo periodo. Hanno avuto ciascuno delle, ma probabilmente non abbastanza per rendere completo il proprio stint. La firma con la AEW non ...

