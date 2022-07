Nel Chietino e nell’Aquilano l’emergenza idrica colpisce 662 artigiani con 1.884 addetti (Di mercoledì 6 luglio 2022) l’emergenza idrica coinvolge in Abruzzo 1.312 imprese artigiane con 4.045 addetti che operano nei comparti manifatturieri con la maggiore intensità di utilizzo dell’acqua. Del totale, 411 imprese sono nel Chietino (1.270 addetti), 251 nell’Aquilano (614 addetti), 356 nel Teramano (1.274 addetti) e 294 nel Pescarese (887 addetti). Una delle criticità principali è la dispersione della risorsa idrica. In tal senso Chieti è maglia nera d’Italia: nel comune si perde il 71,7% dell’acqua immessa in rete. E’ quanto emerge da un approfondimento del Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, che ha elaborato dati della Confederazione nazionale. Tra i settori più idro-esigenti Confartigianato indica quello ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 luglio 2022)coinvolge in Abruzzo 1.312 imprese artigiane con 4.045che operano nei comparti manifatturieri con la maggiore intensità di utilizzo dell’acqua. Del totale, 411 imprese sono nel(1.270), 251(614), 356 nel Teramano (1.274) e 294 nel Pescarese (887). Una delle criticità principali è la dispersione della risorsa. In tal senso Chieti è maglia nera d’Italia: nel comune si perde il 71,7% dell’acqua immessa in rete. E’ quanto emerge da un approfondimento del Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, che ha elaborato dati della Confederazione nazionale. Tra i settori più idro-esigenti Confartigianato indica quello ...

