La Ferrari ha il dovere di provarci

1952. Settant'anni fa, Alberto Ascari vinse il gran premio d'Inghilterra e diede vita a una straordinaria cavalcata vincente in classifica, diventando il primo campione del mondo su una Ferrari. L'ultimo campione del mondo Ferrarista invece risale al 2007 ed è Kimi Raikkonen, iridato in Brasile dopo una battaglia all'ultimo punto con i due piloti della Mclaren, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Da allora, e sono passati ben quattordici anni, alla Ferrari è sempre mancato qualcosa: una volta la ferocia dei piloti, un'altra l'organizzazione interna per garantire stabilità e forza, un'altra ancora un progetto vincente, un'altra ancora qualche cavallo nel motore. Altre volte, come negli ultimi anni, è mancata totalmente la vettura, tanto che i tifosi Ferraristi si sono ritrovati a sperare in un podio, o a scongiurare ...

