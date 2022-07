Investire in criptovalute: da dove partire (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’80% degli investitori in criptovalute ha affermato di aver investito meno del 10% della propria ricchezza in questo modo, mentre il 3,2% dei miliardari intervistati ha affermato di aver investito più della metà delle proprie fortune in criptovalute. Un altro 10%, invece, ha affermato di non aver investito direttamente in criptovalute, ma di aver sostenuto società focalizzate sulle criptovalute. Un sondaggio di Visa rileva, inoltre, che 1 commerciante su 4 adotterà sistematicamente le criptovalute come metodo di pagamento. I più scettici, al contempo, ricordano il recente fallimento della piattaforma coreana TerraLuna, che in tutto il mondo ha bruciato oltre 40 miliardi di dollari, mentre bitcoin, a metà giugno, ha toccato i minimi degli ultimi due anni, scendendo al di sotto dei 20 mila dollari. Come ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’80% degli investitori inha affermato di aver investito meno del 10% della propria ricchezza in questo modo, mentre il 3,2% dei miliardari intervistati ha affermato di aver investito più della metà delle proprie fortune in. Un altro 10%, invece, ha affermato di non aver investito direttamente in, ma di aver sostenuto società focalizzate sulle. Un sondaggio di Visa rileva, inoltre, che 1 commerciante su 4 adotterà sistematicamente lecome metodo di pagamento. I più scettici, al contempo, ricordano il recente fallimento della piattaforma coreana TerraLuna, che in tutto il mondo ha bruciato oltre 40 miliardi di dollari, mentre bitcoin, a metà giugno, ha toccato i minimi degli ultimi due anni, scendendo al di sotto dei 20 mila dollari. Come ...

