Google risolve un difetto critico in Chrome (Di mercoledì 6 luglio 2022) Google ha individuato un altro difetto di sicurezza critico precedentemente sfruttato in Chrome per Windows ed è ora in fase di rilascio la correzione. Diversi exploit di sicurezza sono stati scoperti o segnalati nel browser Web Chrome di Google, in particolare per le macchine Windows. L’aggiornamento del canale stabile (103.0.5060.114) risolve i difetti che consentirebbero agli aggressori remoti di assumere il controllo di un sistema tramite Javascript, buffer di memoria o vulnerabilità di allocazione della memoria. Google risolve altra vulnerabilità di Chrome Solo uno dei problemi di sicurezza evidenziati sembra essere stato attivamente sfruttato apertamente, ma CVE-2022-2294, come è noto, potrebbe causare molti ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 6 luglio 2022)ha individuato un altrodi sicurezzaprecedentemente sfruttato inper Windows ed è ora in fase di rilascio la correzione. Diversi exploit di sicurezza sono stati scoperti o segnalati nel browser Webdi, in particolare per le macchine Windows. L’aggiornamento del canale stabile (103.0.5060.114)i difetti che consentirebbero agli aggressori remoti di assumere il controllo di un sistema tramite Javascript, buffer di memoria o vulnerabilità di allocazione della memoria.altra vulnerabilità diSolo uno dei problemi di sicurezza evidenziati sembra essere stato attivamente sfruttato apertamente, ma CVE-2022-2294, come è noto, potrebbe causare molti ...

