Gerry Scotti, finalmente risboccia l’amore: lei è di una bellezza disarmante (Di mercoledì 6 luglio 2022) La bellezza della fiamma di Gerry Scotti non passa inosservata. È un vero gioiello, ed è sempre con il conduttore Gerry Scotti è uno dei volti più conosciuti in casa Mediaset, un uomo senza il quale molto probabilmente alcuni programmi da lui condotti non avrebbero ottenuto il successo che hanno oggi. Il merito di sicuro va al suo sapersi rapportare con l’azienda, e al fatto che riesce ad avere con loro un rapporto molto sincero e sereno. Gerry Scotti di sicuro è un uomo degno di nota che ha iniziato a lavorare, prima in alcune radio, per passare poi solo in un secondo momento al piccolo schermo. Diverse sono le opportunità che il conduttore ha ricevuto nel corso degli anni, occasioni che lui ha scelto di cogliere al volo così da ottenere un ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladella fiamma dinon passa inosservata. È un vero gioiello, ed è sempre con il conduttoreè uno dei volti più conosciuti in casa Mediaset, un uomo senza il quale molto probabilmente alcuni programmi da lui condotti non avrebbero ottenuto il successo che hanno oggi. Il merito di sicuro va al suo sapersi rapportare con l’azienda, e al fatto che riesce ad avere con loro un rapporto molto sincero e sereno.di sicuro è un uomo degno di nota che ha iniziato a lavorare, prima in alcune radio, per passare poi solo in un secondo momento al piccolo schermo. Diverse sono le opportunità che il conduttore ha ricevuto nel corso degli anni, occasioni che lui ha scelto di cogliere al volo così da ottenere un ...

Pubblicità

gabrygabr : @FarnetiLeonardo @JoeFortissimo Gerry Scotti non sei tu, buffone - Superspredder : @Prudenzi4 Ha qualcosa di Gerry Scotti - polemicanteme : Ci sono le fanfiction pure su Gerry Scotti e Maria De Filippi e si lamentano delle simuel, ci avete rotto sei quarti di minchia. - InterPiatto : A me pure Gerry Scotti - runtohoshii : oddio lo amo ho le lacrimine come gerry scotti in quella gif distorta -