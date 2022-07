RaiNews : E' un danese di 22 anni l'uomo fermato per aver scatenato il terrore nel mall Field's di #Copenaghen. Ci sono molti… - El3anorRigby : @marioadinolfi Un etero che dice di non aver ricevuto attacchi omofobi - arci_666 : RT @AnonsquadS3c: Informazione filo governativa Russa intervista killnet che dice di aver battuto Anonymous ????????#Down #fuckputin #OpRussia… - mmysticgohan : avrei potuto scriverlo tranquillamente io qualche anno fa, e invece adesso c'è qualcuno che dice di aver imparato d… - amameli : @marcocattaneo Marco qui si apre un nuovo capitolo: bisogna chiedere a quest’uomo tutte le risposte che stiamo cerc… -

Il Fatto Quotidiano

Cosa è successo Fderico, che ormai siesausto dai continui attacchi a lui e alla sua famiglia: ... L'scoperto di avere un tumore al pancreas e l'essersi poi sottoposto a un intervento d'......al mare lalunga. In vacanza in Sardegna in famiglia, il cantante e vincitore di due Festival di Sanremo si gode il relax al mare con qualche bagno nelle acque cristalline dell'isola, dopo... Dice di aver cambiato sesso e perseguita ex compagna di scuola, condannato a un anno e mezzo «Le sorgenti sono ai minimi storici, anzi forse li hanno anche superati», lo dice il direttore del Consorzio di Bonifica, Tullio Corbo raccontando quello che gli operatori ...È un uomo in missione a Wimbledon, Nick Kyrgios. Si è detto tante volte, e lui stesso lo ha ribadito, dicendo una cosa anche forte: "Sono qui per dimostrarvi che non sono poi così male". Missione comp ...