Calciomercato Milan – De Ketelaere un anno fa | “Nel 2022 vado via”

#Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - #Calciomercato #SerieA | @acmilan: le ultime su #DeKetelaere, #RenatoSanches, #Ziyech e su un giovane talento - #Calciomercato | Prima offerta del #Milan per #DeKetelaere

Gli ultimi spiccioli di vacanza a Miami ovattano le malinconie, ma la realtà dice che l'Inter fatica a mantenere le promesse, mentre ilattende altre strade prima di concentrarsi su di lui. E ...Commenta per primo Ibrahimovic -, avanti insieme . L'attaccante svedese ha ancora fame di vittoria. Nelle scorse il campione di Malmoe ha trovato l'accordo con il club per il rinnovo del contratto: nel nostro focus video tutti ... Calciomercato, ultime news in diretta: il Milan blinda Messias e lo riscatta, De Ligt dà l'ok al Bayern Il Bologna avrebbe messo il difensore del Milan in cima alla lista degli obiettivi di mercato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe messo nel mirino il difensore del Mila ...L'esperto di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto della situazione sui due attaccanti svincolati.