Bodo/Glimt vs KI Klaksvik: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bodo/Glimt e KI Klaksvik si sfideranno mercoledì 6 luglio nell’andata del loro primo turno di qualificazione in Champions League. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere un vantaggio in vista della partita di ritorno alle Isole Faroe la prossima settimana, con una posizione nel secondo turno di qualificazione in offerta per le due squadre. Il calcio di inizio di Bodo/Glimt vs KI Klaksvik è previsto alle 18 Prepartita Bodo/Glimt vs KI Klaksvik: a che punto sono le due squadre? Bodo/Glimt Bodo/Glimt ha vinto per la seconda volta la massima serie norvegese l’anno scorso, finendo al vertice della divisione con 63 punti in 30 partite, che li hanno visti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022)e KIsi sfideranno mercoledì 6 luglio nell’andata del loro primo turno di qualificazione in Champions League. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere un vantaggio in vista della partita di ritorno alle Isole Faroe la prossima settimana, con una posizione nel secondo turno di qualificazione in offerta per le due squadre. Il calcio di inizio divs KIè previsto alle 18 Prepartitavs KI: a che punto sono le due squadre?ha vinto per la seconda volta la massima serie norvegese l’anno scorso, finendo al vertice della divisione con 63 punti in 30 partite, che li hanno visti ...

Pubblicità

TuttoASRoma : MERCATO ROMA Per Solbakken, Knutsen (All. Bodo/Glimt) replica: “Non venderemo nessuno fino ad agosto” - la__martinelli : @Lupogialloross8 @loca_acm @Psi0_ Parlate voi che siete arrivati in fondo giocando contro: Trabzonspor CSKA Sofia… - siamo_la_Roma : ?? Parla #Knutsen ???? Il tecnico del #BodoGlimt manda un messaggio ? 'Nessuno partirà prima di agosto' #ASRoma… - LAROMA24 : Bodo Glimt, Knutsen: “Non venderemo nessuno fino ad agosto” #AsRoma - romanewseu : #BodoGlimt, #Knutsen: '#Solbakken? Non venderemo nessuno fino ad agosto' ?? -