Agcom | «Chiesto a DAZN di usare Auditel per ascolti»

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Abbiamodi adottare per il prossimo campionato questo metodo certificato, appoggiandosi ad, e questo è sicuramente un primo passo per registrare una audience certificata”. Così il presidente di, Giacomo Lasorella, a margine dell’assemblea annuale dell’Upa, a chi gli chiedeva della possibile rilevazione dell’audience dida parte dell’in vista Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : Il presidente dell'Agcom: «Abbiamo chiesto a DAZN di appoggiarsi all'Auditel per gli ascolti della Serie A: speriam… -

FM-world

Sono queste le basi che hanno portato, secondo il quotidiano Repubblica, il Direttore Affari Regolamentare ed Istituzionali di WindTre Antogiulio Lombardi a chiedere addi poter agganciare le ......automatica delle tariffe in base all'attuale tasso di inflazione L'azienda avrebbe... Chiediamo quindi addi bloccare qualsiasi iniziativa in tal senso da parte di WindTre così come di ... Piano DAB+ dell'Agcom: la posizione di Aeranti-Corallo Tariffe rimodulabili senza che il cliente possa chiedere di recedere: la richiesta è stata fatta secondo Repubblica al Garante direttamente da WindTre.WINDTRE ha chiesto ad AGCOM di poter variare i prezzi con l'aumentare dell'inflazione, scopri cosa è emerso nelle ultime ore ...