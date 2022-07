Agcom: «Chiesto a DAZN di adottare Auditel per una audience certificata» (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Abbiamo Chiesto a DAZN di adottare per il prossimo campionato questo metodo certificato, appoggiandosi ad Auditel, e questo è sicuramente un primo passo per registrare una audience certificata». Così il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella, a margine dell'assemblea annuale dell'Upa, a chi gli chiedeva della possibile rilevazione dell'audience di DAZN da parte dell'Auditel in... Leggi su digital-news (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Abbiamodiper il prossimo campionato questo metodo certificato, appoggiandosi ad, e questo è sicuramente un primo passo per registrare una». Così il presidente di, Giacomo Lasorella, a margine dell'assemblea annuale dell'Upa, a chi gli chiedeva della possibile rilevazione dell'dida parte dell'in...

