Adriana Volpe dopo il GF Vip pronta a tornare in tv? Ecco dove

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 6 luglio 2022), per la gioia dei tantissimi fan, potrebbe prestoin tv. Secondo un'indiscrezione dell'ultima ora, la conduttrice starebbe per debuttare alla guida di un nuovo programma, che non andrà in onda sulle Reti televisive per cui ha già lavorato. Di cosa si tratta?torna in tv: nuovo programma per lei Stando a quanto sostiene The Pipol Tv, pagina che vede tra i responsabili il giornalista Gabriele Parpiglia,sta perin tv. Negli ultimi giorni, la conduttrice ha ricevuto una brutta notizia, ovvero la non riconferma come opinionista del GF Vip 7. Per, molto amata dal pubblico, è stata una vera e propria batosta, anche perché la rivale Sonia Bruganelli è stata richiamata a ...