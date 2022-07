Wimbledon | Sinner incanta ma vince Djokovic

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - Eurosport_IT : APPLAUSI PER SINNER! ?????? L'azzurro ci fa sognare ma è Novak Djokovic che va in semifinale! ????????… - FiorinoLuca : Se qualcuno ci avesse detto dieci giorni fa che Jannik #Sinner avrebbe sfilato due set ai quarti di finale di… - Raffipaffy : Vabbe cmq sinner pazzesco in sta partita e a tanto cosi da vincere il suo primo quarto di finale di wimbledon mette… - OA_Sport : Jannik Sinner gioca due set di altissimo livello, poi Djokovic si accende e alla fine vince al quinto -

Il tennista serbo, sotto due set a zero, rimonta ed esce alla distanza, sconfiggendo l'azzurro in cinque set e approdando alle semifinali del torneo diesce tra gli applausi del ...Peccato che a un certo punto, come già ha saputo fare in passato (Musetti e Tsitsipas, ricordate Parigi) Djokovic abbia iniziato a fare il Djokovic eabbia cominciato a patire, anche ...Milano, 5 lug. (LaPresse) – Niente da fare per il tennista azzurro Jannik Sinner, numero 10 del seeding, eliminato ai quarti di finale a Wimbledon da Novak Djokovic in 3 ore e 35 minuti con il ...Bengaluru, July 5: Novak Djokovic stayed in line for his Wimbledon title defence after overcoming Italian Janik Sinner in a thrilling 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-3 five-set quarterfinal tie at the Centre ...