Un incendio è scoppiato nelle vicinanze di un ospedale

Pubblicità

LavoroLazio_com : Incendio Parco Pineto, circolazione tra San Pietro e Vigna Clara sospesa fino all'11 luglio A causa del vasto ince… - daidabidammela : Anche oggi si sente puzza di bruciato. A questo punto non so dire se è l’odore che si trascina da ieri o se è scopp… - TranslateWarIT : Un forte incendio è scoppiato nel luogo di arrivo a #Mykolaiv Sopra la città c'è una colonna di denso fumo nero. I… - TranslateWarIT : Ufficialmente! 6 missili nemici sono stati abbattuti la mattina presto nella regione di #Dnipro , capo dell'AMR Val… - Riccardoelvisi : RT @europaverde_it: Pochi giorni fa @aboubakar_soum aveva denunciato la scomparsa di Yusupha Joof, ragazzo morto nell'incendio scoppiato ne… -

Tag24

Unquesto pomeriggio, 5 luglio poco dopo le 14,30, nella zona sud di Comeana all'altezza dell'ex Nobel. Le fiamme sono partite da un campano di grano e progressivamente, spinte dal ...L'ieri notte nella collina di Posillipo , a Napoli: in fumo 15 ettari di macchia mediterranea . Il fronte del fuoco sta avanzando velocemente, per fortuna in questo momento è ... Incendio Olbia oggi: le fiamme minacciano le case e un hotel Roma. Gli incendi non si limitano a danneggiare il paesaggio, le abitazioni e l’incolumità dei cittadini, ma si riversano anche sulla viabilità. I danni dell’incendio di Parco del Pineto A causa del v ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.