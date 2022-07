Torna Moda in Tour, il kolossal show di moda, musica e spettacolo di Carlo Sommella (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo gli ultimi grandi successi di questa stagione riprendono i grandi eventi firmati Mondo Eventi Campania, agenzia storica di moda, cinema e spettacolo diretta dal patron Carlo Sommella, che da venticinque anni lavora nella moda e nel management e che si contraddistingue per la ottima organizzazione di eventi in tutta Italia. Domenica 17 luglio a partire dalle ore 19, al Cinema Teatro Corona di Quarto (Via Muriello n° 4), si terrà la nuova sfilata di “moda In Tour”, un kolossal-show che unisce in un unico evento tutte le branche dello spettacolo. Per effettuare l’iscrizione al concorso o anche per semplici informazioni sull’evento si potrà chiamare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo gli ultimi grandi successi di questa stagione riprendono i grandi eventi firmati Mondo Eventi Campania, agenzia storica di, cinema ediretta dal patron, che da venticinque anni lavora nellae nel management e che si contraddistingue per la ottima organizzazione di eventi in tutta Italia. Domenica 17 luglio a partire dalle ore 19, al Cinema Teatro Corona di Quarto (Via Muriello n° 4), si terrà la nuova sfilata di “In”, unche unisce in un unico evento tutte le branche dello. Per effettuare l’iscrizione al concorso o anche per semplici informazioni sull’evento si potrà chiamare ...

Pubblicità

FrancescoRoma__ : So sicuro pure io ?? Torna di moda l'università della vita ragazzi ??????? - infoitsport : Bologna, torna di moda Caldara per la difesa. L'alternativa è Thiaw dello Schalke - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, un difensore torna in auge: le ultime di @86_longo ?? ?? Il suo acquisto è legato al futuro di #Koulibaly h… - infoitsport : Mercato Bologna, Caldara torna di moda: l’alternativa arriva dalla Germania - CalcioPillole : #Bologna, #Caldara il primo nome per la difesa: concorrenza di Empoli e Torino per il difensore. -