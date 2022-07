Roma, Pinto ricomincia la caccia a Frattesi e in attacco… (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, Tiago Pinto non molla la presa su Frattesi. In attacco invece ci sono tre nomi: Solbakken, Belotti e Ramos La Roma lavora su più fronti sul mercato. Il primo e principale è quello di Frattesi, dietro al quale Tiago Pinto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non molla la presa e cerca di stringere con il Sassuolo, inserendo Volpato nella trattativa. In attacco invece sono tre i nomi per i giallorossi: il primo è Solbakken, su cui però è arrivato anche il Napoli. Piace anche Belotti, vicino al Monaco, ma che Mourinho vede bene come vice Abraham e infine il giovane Gonçalo Ramos, 21enne del Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022), Tiagonon molla la presa su. In attacco invece ci sono tre nomi: Solbakken, Belotti e Ramos Lalavora su più fronti sul mercato. Il primo e principale è quello di, dietro al quale Tiago, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non molla la presa e cerca di stringere con il Sassuolo, inserendo Volpato nella trattativa. In attacco invece sono tre i nomi per i giallorossi: il primo è Solbakken, su cui però è arrivato anche il Napoli. Piace anche Belotti, vicino al Monaco, ma che Mourinho vede bene come vice Abraham e infine il giovane Gonçalo Ramos, 21enne del Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

