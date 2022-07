Ritiro a Dimaro: due big arriveranno in ritardo a causa delle Nazionali (Di martedì 5 luglio 2022) Ritiro NAPOLI. Il 9 luglio parte il Ritiro del Napoli a Dimaro. Secondo la redazione di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, due big non saranno ai nastri di partenza. Kalidou Koulibaly e Matteo Politano arriveranno in Trentino Alto Adige con qualche giorno di ritardo a causa degli impegni delle Nazionali che si sono prolungati fino a metà giugno. Entrambi sono al centro di diversi rumors di mercato e, fatta eccezione per novità consistenti dei prossimi giorni, saranno a disposizione di Luciano Spalletti per preparare la strana stagione 2022-2023, che parte ad inizio agosto e si interrompe a novembre a casa dei Mondiali in Qatar. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022)NAPOLI. Il 9 luglio parte ildel Napoli a. Secondo la redazione di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, due big non saranno ai nastri di partenza. Kalidou Koulibaly e Matteo Politanoin Trentino Alto Adige con qualche giorno didegli impegniche si sono prolungati fino a metà giugno. Entrambi sono al centro di diversi rumors di mercato e, fatta eccezione per novità consistenti dei prossimi giorni, saranno a disposizione di Luciano Spalletti per preparare la strana stagione 2022-2023, che parte ad inizio agosto e si interrompe a novembre a casa dei Mondiali in Qatar. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Pubblicità

Frances54325203 : RT @smgii1908: Sta per iniziare una delle poche cose belle dell'estate: il ritiro del Napoli a Dimaro che regala sempre trash e meme. È una… - napolipiucom : Ritiro a Dimaro: due big arriveranno in ritardo a causa delle Nazionali #CalcioNapoli #Calciomercato #Dimaro… - smgii1908 : Sta per iniziare una delle poche cose belle dell'estate: il ritiro del Napoli a Dimaro che regala sempre trash e me… - vvlnapoli : Meret firma il rinnovo. È duello con la Roma per il norvegese Solbakken: Il portiere ratificherà l’accordo sino al… - MondoNapoli : Tanti giovani pronti a mettersi in mostra nel ritiro di Dimaro - -