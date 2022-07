Prodi: “Il campo largo non c’è più, ora parlare di programmi per ridisegnarlo”. E sulla legge elettorale: “Tutto è meglio del Rosatellum” (Di martedì 5 luglio 2022) Il “campo largo“, teorizzato dal segretario del Pd Enrico Letta, non c’è più, secondo l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi: “E’ iniziato un processo con la scissione Di Maio-Conte che non si ferma qui – ha spiegato ieri a Repubblica.it – Bisogna approfittare di queste settimane estive per discutere di programmi e punti perché si sta rimescolando Tutto. Non c’è più il campo largo, c’è un campo senza recinti che va ridisegnato di nuovo, questa è la differenza con 10 giorni fa”. Quanto ai tentativi di tornare a un sistema elettorale proporzionale, l’ex premier risponde: “Io sono l’ultimo dei Mohicani sul maggioritario” ma “Tutto è meglio del Rosatellum, anche un proporzionale con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il ““, teorizzato dal segretario del Pd Enrico Letta, non c’è più, secondo l’ex presidente del Consiglio Romano: “E’ iniziato un processo con la scissione Di Maio-Conte che non si ferma qui – ha spiegato ieri a Repubblica.it – Bisogna approfittare di queste settimane estive per discutere die punti perché si sta rimescolando. Non c’è più il, c’è unsenza recinti che va ridisegnato di nuovo, questa è la differenza con 10 giorni fa”. Quanto ai tentativi di tornare a un sistemaproporzionale, l’ex premier risponde: “Io sono l’ultimo dei Mohicani sul maggioritario” ma “del, anche un proporzionale con ...

