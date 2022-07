“Non riusciamo a crederci”. In fin di vita, Maurizio sposa Silvia in ospedale, poi la notizia più bella (Di martedì 5 luglio 2022) Maurizio sposa Silvia in ospedale. In fin di vita dopo un infarto, il 47enne ha deciso di convolare a nozze con la compagna direttamente nel reparto di terapia intensiva di Cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, dove si trovava ricoverato in gravi condizioni. Come riporta il quotidiano La Stampa, a giugno il 47enne viene ricoverato in un ospedale della provincia di Cuneo per un infarto massivo del ventricolo sinistro, viene sottoposto alle prime cure e trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva post-cardiochirurgica, ma le sue condizioni peggiorano e l’equipe medica gli impianta un sistema di assistenza circolatoria meccanica (ECMO) che lo stabilizza. Maurizio sposa Silvia in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)in. In fin didopo un infarto, il 47enne ha deciso di convolare a nozze con la compagna direttamente nel reparto di terapia intensiva di Cardiochirurgia dell’Molinette di Torino, dove si trovava ricoverato in gravi condizioni. Come riporta il quotidiano La Stampa, a giugno il 47enne viene ricoverato in undella provincia di Cuneo per un infarto massivo del ventricolo sinistro, viene sottoposto alle prime cure e trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva post-cardiochirurgica, ma le sue condizioni peggiorano e l’equipe medica gli impianta un sistema di assistenza circolatoria meccanica (ECMO) che lo stabilizza.in ...

Pubblicità

apache_diez : E anche quest’estate i paracarri non riusciamo a venderli Andranno tutti via a parametro zero l - annadl52 : RT @NuzzoDiBiase: Sono ore che guardiamo questo video e ancora non riusciamo a capire chi dei due deve vincere la coppa del “minchione” del… - NuzzoDiBiase : Sono ore che guardiamo questo video e ancora non riusciamo a capire chi dei due deve vincere la coppa del “minchion… - attilioc39 : RT @bicchio56: @sostengoi40 @_MASSlMO_ Mandaci anche tuo figlio e tua figlia come crocerossina e tu con l’elmetto in prima linea, chissà ch… - CoastalLab : @quinta Per spiegarmi peggio, se non riusciamo ad attrarre un colosso che ha genuino interesse ad investire sul nos… -