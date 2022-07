No, il logo di Apple non è un omaggio ad Alan Turing (Di martedì 5 luglio 2022) L’8 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che recita: «La mela morsa da Turing venne scelta come logo dalla Apple per omaggiare il più grande informatico di tutti i tempi». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, Alan Turing è stato un matematico, logico e crittografo inglese, considerato il pioniere della scienza dell’informazione e dell’intelligenza artificiale. Dopo aver collaborato con il governo britannico per decifrare i codici utilizzati nelle comunicazioni della Germania nazista, nel 1952 Turing fu arrestato per la sua omosessualità e condannato alla castrazione chimica (somministrata attraverso un trattamento a base di estrogeni), evento che secondo molti storici gli avrebbe provocato un forte stato depressivo sfociato nel suicidio due anni più ... Leggi su facta.news (Di martedì 5 luglio 2022) L’8 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che recita: «La mela morsa davenne scelta comedallaper omaggiare il più grande informatico di tutti i tempi». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto,è stato un matematico, logico e crittografo inglese, considerato il pioniere della scienza dell’informazione e dell’intelligenza artificiale. Dopo aver collaborato con il governo britannico per decifrare i codici utilizzati nelle comunicazioni della Germania nazista, nel 1952fu arrestato per la sua omosessualità e condannato alla castrazione chimica (somministrata attraverso un trattamento a base di estrogeni), evento che secondo molti storici gli avrebbe provocato un forte stato depressivo sfociato nel suicidio due anni più ...

