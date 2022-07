Marmolada, il capo del Soccorso alpino: “Le escursioni? Bisogna partire prima. Il futuro più consapevoli e preparati per catastrofi del genere” (Di martedì 5 luglio 2022) “Riprendiamo le ricerche coi droni, la presenza dei soccorritori sul ghiacciaio è troppo rischiosa in questo momento”. A parlare è il capo del Soccorso alpino di di Canazei, Stefano Cotter, che coordina sul campo le ricerche dei dispersi dopo la tragedia avvenuta sulla Marmolada. Cotter ha spiegato che senza i dispositivi Arva, dei quali gli escursionisti erano sprovvisti, il ritrovamento delle persone diventa ancora più complesso. “Un consiglio per chi vuole affrontare la Marmolada? Bisogna partire prima, all’alba – ha detto Cotter, che comunque ha specificato di non voler puntare il dito contro nessuno – in futuro dovremo essere sempre più preparati e consapevoli che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Riprendiamo le ricerche coi droni, la presenza dei soccorritori sul ghiacciaio è troppo rischiosa in questo momento”. A parlare è ildeldi di Canazei, Stefano Cotter, che coordina sul campo le ricerche dei dispersi dopo la tragedia avvenuta sulla. Cotter ha spiegato che senza i dispositivi Arva, dei quali glisti erano sprovvisti, il ritrovamento delle persone diventa ancora più complesso. “Un consiglio per chi vuole affrontare la, all’alba – ha detto Cotter, che comunque ha specificato di non voler puntare il dito contro nessuno – indovremo essere sempre piùche ...

berlusconi : Ho telefonato a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, per informarmi sugli sviluppi della tragedia della M… - TgrRai : #Marmolada, è di 6 morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime… - silvia_consonni : RT @aboubakar_soum: Il Pres. del @Palazzo_Chigi Mario Draghi, assente per #Marmolada, ha saputo dell'incontro con il suo Capo di Gabinetto,… - PCagnan : Tragedia in Marmolada, il capo delle guide alpine Spazzini: «Non siamo imprudenti» - DANI56 : RT @CorriereAlpi: Tragedia in Marmolada, il capo delle guide alpine Spazzini: «Non siamo imprudenti» -