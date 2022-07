Gianni Sperti fa una battuta su Gemma Galgani al museo egizio (Di martedì 5 luglio 2022) La battuta di Gianni Sperti su Gemma Galgani Come abbiamo già raccontato nella giornata di ieri, Gianni Sperti si trova in vacanza a Il Cairo e ha raccontato la sua disavventura più recente, ovvero quella del bagaglio smarrito per diverso tempo: Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 5 luglio 2022) LadisuCome abbiamo già raccontato nella giornata di ieri,si trova in vacanza a Il Cairo e ha raccontato la sua disavventura più recente, ovvero quella del bagaglio smarrito per diverso tempo: Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Gianni Sperti fotografa una mummia al museo egizio: 'Impossibile non pensare a Gemma', lei risponde - QuotidianPost : Ued Gianni Sperti, vacanze da incubo per l’opinionista - MondoTV241 : Uomini e Donne, Gianni Sperti chiama Gemma, 'Mummia' e parla con Tina, ecco cosa è successo #giannisperti… - infoitcultura : Gianni Sperti prende in giro Gemma Galgani. Lei si difende: “Meno strada” - zazoomblog : Gianni Sperti prende in giro Gemma Galgani. Lei si difende: “Meno strada” - #Gianni #Sperti #prende #Gemma -