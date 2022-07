Fiorentina nel caos, tifosi increduli: lite pubblica e colpo di scena (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una bella stagione, la Fiorentina si prepara a ripartire ma deve fare i conti con una polemica che dura ormai da diverse settimane. Dopo diverse stagioni vissute pericolosamente a contatto con la parte bassa della classifica e chiuse da due salvezze risicate, la Fiorentina è rinata nello scorso campionato. L’arrivo in panchina di Vincenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una bella stagione, lasi prepara a ripartire ma deve fare i conti con una polemica che dura ormai da diverse settimane. Dopo diverse stagioni vissute pericolosamente a contatto con la parte bassa della classifica e chiuse da due salvezze risicate, laè rinata nello scorso campionato. L’arrivo in panchina di Vincenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

OptaPaolo : 738 – Matthijs #deLigt è stato dribblato dagli avversari in media ogni 738 minuti, record tra i difensori della Ser… - ManuelaFioren : RT @MatteoDovellini: Su Torreira: “Ai primi di aprile gli offriamo 5 anni a 2.5 milioni di euro ma subito c’è una chiusura da parte sua e d… - AdeNugraha999 : RT @OptaPaolo: 738 – Matthijs #deLigt è stato dribblato dagli avversari in media ogni 738 minuti, record tra i difensori della Serie A cons… - gsatta04 : RT @OptaPaolo: 738 – Matthijs #deLigt è stato dribblato dagli avversari in media ogni 738 minuti, record tra i difensori della Serie A cons… - infoitsport : Calciomercato Fiorentina, dopo Mandragora Praet nel mirino -