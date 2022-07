Davide Silvestri rompe il silenzio dopo le nozze | “Da oggi…”

(Di martedì 5 luglio 2022) L’ex gieffinoparla per la prima volta da sposato: il pensiero sui social per la moglie Lilì Un matrimonio ricco di amici e di affetto, cosìe la sua Lilì hanno iniziato la vita insieme. La coppia si è sposata nelle scorse ore con un evento in stile country ma allo stesso tempo di gran classe. Così l’ex concorrente del GF Vip ha rotto ilsu Instagram nelle ore immediatamente successive al matrimonio, esprimendo tutta la sua felicità e l’orgoglio di aver visto trasformato il rapporto con la storica fidanzata: “Ed eccoci qui, risvegliarsi così e rendersi conto che è tutto reale. La mia Lilì bellissima anche appena sveglia…Da oggi non sarà più la mia fidanzata ma mia Moglie. Felicissimi!”. E tra i commenti del post pubblicato dall’attore spuntano anche grandi ...

Pubblicità

fanpage : Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - 361_magazine : Le prime parole dopo le nozze di Davide Silvestri - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', Davide Silvestri e Alessia Costantino sposi #davidesilvestri - Silva10132479 : Povero nanone!ma chi pensi di essere?tutti hanno visto tua falsa faccia e gelosia! Volevi metterti in primo piano!… - zazoomblog : Jessica Selassié e Barù si rivedono al matrimonio di Davide Silvestri: cosè successo tra i due - #Jessica… -

Nel dettaglio, rammenta il portale televisivo, sono stati avanzati i nomi delle sorelle Selassié , vere protagoniste dell'ultima edizione del GF Vip, ma anche quelli di Alex Belli ,,...Dall'ultima edizione del GF Vip sono stati fatti i nomi delle sorelle Selassié - che potrebbero partecipare come unico concorrente come i Gemelli di Guidonia - Alex Belli,, Guenda ...L’ex gieffino Davide Silvestri parla per la prima volta da sposato: il pensiero sui social per la moglie Lilì Un matrimonio ricco di amici e di affetto, così Davide Silvestri e la sua Lilì hanno inizi ...Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono incontrati al matrimonio di Davide Silvestri, ma tra loro non sarebbe in corso nessun riavvicinamento.