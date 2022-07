Crollo Marmolada, procuratore Trento: “Escluse negligenza e imprudenza” (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “In questo momento possiamo escludere una prevedibilità e una negligenza o imprudenza”. Così ai microfoni del Tg3 il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, parlando del Crollo della Marmolada. “L’imprevedibilità in questo momento è quello che la fa da principale protagonista nel senso che per avere una responsabilità bisogna poter prevedere un evento cosa che è molto molto difficile”, ha aggiunto. La procura, ha chiarito, “deve procedere per la sussistenza del reato e non certo sulla possibilità di chiudere i rifugi o i passi, quelli sono problemi della Protezione civile”. Il procuratore di Trento ha poi ricordato la prima telefonata ricevuta: “Mi hanno chiamato i carabinieri di Cavalese che mi hanno detto che era una situazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “In questo momento possiamo escludere una prevedibilità e una”. Così ai microfoni del Tg3 ildi, Sandro Raimondi, parlando deldella. “L’imprevedibilità in questo momento è quello che la fa da principale protagonista nel senso che per avere una responsabilità bisogna poter prevedere un evento cosa che è molto molto difficile”, ha aggiunto. La procura, ha chiarito, “deve procedere per la sussistenza del reato e non certo sulla possibilità di chiudere i rifugi o i passi, quelli sono problemi della Protezione civile”. Ildiha poi ricordato la prima telefonata ricevuta: “Mi hanno chiamato i carabinieri di Cavalese che mi hanno detto che era una situazione ...

