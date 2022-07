Crollo Marmolada, 7 vittime: droni in azione per cercare i dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) Sono riprese le ricerche dei dispersi sulla Marmolada dopo il Crollo del serracco che ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 identificate , 8 feriti e 13 dispersi. Ieri le ricerche da terra sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Sono riprese le ricerche deisulladopo ildel serracco che ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 identificate , 8 feriti e 13. Ieri le ricerche da terra sono ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - SkyTG24 : Crollo ghiacciaio Marmolada, ancora 13 dispersi: riprese ricerche con elicotteri e droni - Adnkronos : Crollo #Marmolada, 7 vittime: #droni in azione per cercare i dispersi. -