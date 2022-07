Wimbledon 2022: Nadal e Kyrgios a caccia dei quarti, bella sfida Badosa-Halep (Di lunedì 4 luglio 2022) Il lunedì della seconda settimana a Wimbledon era conosciuto come il “Manic Monday”, probabilmente la giornata più bella dell’intero torneo, con in programma tutti i match degli ottavi di finale. Quest’anno, però, non sarà così, perchè le tradizioni sono state cambiate e per la prima volta (non per motivi di recupero di incontri) si è deciso di giocare anche la domenica e per questo oggi si completeranno tutti i match valevoli per il quarto turno ai Championships. Ad aprire il programma sul Centrale sarà Nick Kyrgios, reduce dalla vittoria nel tanto criticato match contro Stefanos Tsitsipas. La sfida con il greco è passata agli atti più per le vicende comportamentali in campo che per le giocate sull’erba londinese, ma l’australiano alla fine ha vinto e si è regalato una clamorosa occasione di raggiungere i ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Il lunedì della seconda settimana aera conosciuto come il “Manic Monday”, probabilmente la giornata piùdell’intero torneo, con in programma tutti i match degli ottavi di finale. Quest’anno, però, non sarà così, perchè le tradizioni sono state cambiate e per la prima volta (non per motivi di recupero di incontri) si è deciso di giocare anche la domenica e per questo oggi si completeranno tutti i match valevoli per il quarto turno ai Championships. Ad aprire il programma sul Centrale sarà Nick, reduce dalla vittoria nel tanto criticato match contro Stefanos Tsitsipas. Lacon il greco è passata agli atti più per le vicende comportamentali in campo che per le giocate sull’erba londinese, ma l’australiano alla fine ha vinto e si è regalato una clamorosa occasione di raggiungere i ...

