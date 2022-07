Un posto al sole | anticipazioni 5 luglio 2022 | la partenza di Eugenio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Occhi ancora puntati sulla famiglia Giordano ad Unal, come preannunciano ledi martedì 5. Viola ha sorpreso Raffaele mentre armeggiava con il computer die gli ha chiesto subito delle spiegazioni. Il portiere di Palazzo Palladini, a quel punto, si è visto costretto a dire la verità alla donna e le ha confessato di essere sotto ricatto da diverse settimane dagli scagnozzi di Lello Valsano. Viola è rimasta sconvolta e si è ritrovata ad un bivio: raccontare o no la verità al marito? Per il momento, la giovane Bruni non ha rivelato a nessuno quello che sta passando Raffaele, ma apparirà molto scossa e preoccupata. Intanto,continuerà a portare avanti al sua inchiesta contro il boss Argento e il suo clan e avrà un ...

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 luglio 2022 Martedì 5 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una delicata opera di convincimento e una decisione difficile.