Un paese in fiamme (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel 2022 ci sono stati duemila incendi al mese, e le temperature raggiungeranno presto i cinquanta gradi. Ma anche la temperatura politica rischia di travolgere il governo di Baghdad. Leggi

Un paese in fiamme Il funzionario prevede che gli incendi aumenteranno visto che le temperature dovrebbero raggiungere i 50 gradi, accompagnate da tempeste di polvere e sabbia, fenomeni che hanno portato il paese a ...