Ucraina: Kiev, 'Russia non si limiterà al Donbass, vuole completa distruzione Paese' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Il Cremlino non limiterà i suoi appetiti al Donbass e sta pianificando la completa distruzione dell'Ucraina". Lo ha detto Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence Ucraina, in un'intervista a "RBK-Ucraina, sottolineando che "siamo stati i primi a dire cosa e come sarebbe successo. Pertanto, posso dirvi con piena responsabilità che i piani della Russia sono la completa distruzione dell'Ucraina, assolutamente completa". "Non risponderò - ha aggiunto - a qualsiasi domanda che riguardi teorie secondo le quali, forse, il Donbass gli basterà". Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Il Cremlino noni suoi appetiti ale sta pianificando ladell'". Lo ha detto Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence, in un'intervista a "RBK-, sottolineando che "siamo stati i primi a dire cosa e come sarebbe successo. Pertanto, posso dirvi con piena responsabilità che i piani dellasono ladell', assolutamente". "Non risponderò - ha aggiunto - a qualsiasi domanda che riguardi teorie secondo le quali, forse, ilgli basterà".

Pubblicità

fattoquotidiano : Ucraina, ambasciatore a Berlino imbarazza Kiev: “Il nazionalista Bandera non collaborò coi nazisti e non c’entra co… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dopo settimane di duri scontri, le forze di Kiev si sono ritirare da Lysychansk, l'ultimo bastione della… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Zelensky: riconquisteremo i territori perduti con tattiche ed armi moderne #ucraina #russia #guerra… - alfonso_unial : RT @lanf64: #Lukashenko: 'L'#Occidente ha allevato il mostro della #Germania nazista e ora fa lo stesso in #Ucraina'. Il nazista è lui, ze… - Educazione_IM : RT @GianandreaGaian: Guerini: in caso di accordo 'siamo pronti a intervenire in Ucraina con una missione di pace dell'Onu'. Prima insultiam… -