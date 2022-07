Superbonus 110%, novità dal 16 luglio: cosa cambierà (Di lunedì 4 luglio 2022) A partire dal prossimo 16 luglio cambierà una regola molto importante per quanto riguarda il Superbonus 110%: ecco cosa cambierà novità importanti per quanto riguarda il Superbonus 110% a cui saranno apportate delle modifiche in vigore dal prossimo 16 luglio. La novità rientra in un nuovo emendamento del Dl Aiuti che, di fatto, scavalca il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 4 luglio 2022) A partire dal prossimo 16una regola molto importante per quanto riguarda il: eccoimportanti per quanto riguarda ila cui saranno apportate delle modifiche in vigore dal prossimo 16. Larientra in un nuovo emendamento del Dl Aiuti che, di fatto, scavalca il L'articolo proviene da Consumatore.com.

