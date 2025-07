La musica emergente torna protagonista con Donne in blues la rassegna dedicata alle voci femminili

Torna e si rinnova l’appuntamento con “Donne in blues”, la storica rassegna di Fratta Terme dedicata alle voci femminili. Grazie alla collaborazione tra Entroterre Festival e il festival itinerante Totem Music Tour i concerti in programma accenderanno i riflettori sul meglio della musica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: musica - torna - donne - blues

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola - Mirandola si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 221esima edizione della storica Fiera Campionaria, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 maggio nel cuore della città .

Moda in Musica torna a Napoli: la presentazione dell’edizione 2025 - Mercoledì 14 maggio alle ore 12,00 Sala Giunta – Palazzo San Giacomo Presentazione seconda edizione di Moda in Musica Napoli, Maschio Angioino, Sala degli Angeli 19/22 maggio e Sala dei Baroni, 22 maggio 2025 Alla conferenza stampa di presentazione interverranno: *Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e del lavoro Comune di Napoli *Annamaria Maisto  Presidente Consulta delle Elette Comune di Napoli * Antonio Scarpellino Segretario Generale FederIstruzione *Vincenzo Scarpellino responsabile istruzione e formazione di  OggiScuola  Da lunedì 19 a giovedì 22 maggio 2025, Napoli ospiterà la seconda edizione di “Moda in Musica”, un evento che si avvale del Patrocinio morale del Comune di Napoli e che metterà in contatto il mondo della moda e quello artistico/musicale, coinvolgendo l’Accademia di Belle Arti di Napoli, scuole, istituzioni e aziende, organizzato da OggiScuola e dal Segretario Generale del Sindacato autonomo FederIstruzione, Antonio Scarpellino.

Una giornata sull'onda della consapevolezza: torna l'appuntamento con "Mare & Musica" e la salvaguardia dell'ambiente costiero - Sabato 17 maggio Be Kind Cattolica presenta la seconda edizione di "Mare & Musica", una giornata gratuita e aperta a tutti, dedicata al mare, alla sostenibilità e alla bellezza dell’incontro tra scienza, impegno e arte.

Dopo il successo della scorsa estate, sul palco del Castello Sforzesco di Milano ritorna il 18 luglio "Blues Notes - I 100 anni della musica che ha cambiato la musica", un viaggio musicale e narrato nella storia del Blues, con la voce dell’attrice Nadia Del Frate. Vai su Facebook

Bertinoro, la rassegna “Donne in blues” torna con una formula tutta nuova dedicata alla musica emergente; Verucchio Music Festival 2025, la musica contemporanea di qualità ; Estate musicale frentana: concerto dedicato alle donne, ospite Serena Bortone.

Torna in scena "Blues Notes - I cento anni della musica - TGCOM24 - I cento anni della musica che ha cambiato la musica" spettacolo/concerto con Marco Guerzoni (voce e tromba) e la Greenlight ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Torna "Donne In•canto", festival di musica e parole al ... - MSN - Torna e festeggia la sua diciassettesima edizione, "Donne In•canto", festival di musica e parole al femminile, che quest'anno ha avuto come madrina d'eccezione Lucrezia Lante Della Rovere, la ... Da msn.com