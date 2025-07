Cosa fare a Torino nel week-end del 19 e 20 luglio | gli eventi da non perdere

Torino e i suoi dintorni si preparano a un fine settimana, sabato 19 e domenica 20 luglio, all'insegna di un'offerta culturale e di intrattenimento davvero variegata. Dalle rievocazioni storiche che ci proiettano nel passato glorioso del Piemonte, alle note avvolgenti della musica sotto le stelle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - luglio - cosa - fare

L’intervento di Mussolini a tutela dei lavoratori, il duce al prefetto di Torino il 16 luglio 1937: “L’uomo non è una macchina adibita ad un’altra macchina” - In un’epoca di forte industrializzazione e trasformazione del mondo del lavoro, questo messaggio suona oggi con sorprendente attualità Una pagina poco nota della storia industriale italiana riemerge grazie a un documento inedito tratto dalla corrispondenza di Duilio Susmel, datato 16 luglio 1

Un’estate di belcanto e sinfonia a Torino: a luglio i concerti della "meglio gioventù" - Quattro talentuosi direttori d’orchestra, giovani e pluripremiati – due uomini e due donne – insieme ai cinque cantanti del Regio Ensemble e a un coro di ottanta ragazzi e ragazze, saranno i protagonisti dei concerti estivi del Teatro Regio.

"Cinema sulla Pista 500": dal 1° luglio a Torino 15 serate tra classici restaurati e capolavori tematici - Dopo il grande successo della prima edizione, con tutti gli appuntamenti sold out, la Pinacoteca Agnelli e Distretto Cinema presentano per il secondo anno consecutivo "Cinema sulla Pista 500".

Giovedì 17 Luglio 2025 ? presso @torinooutletvillage Non perderti la serata degustazione birre artigianali! Ci andrai? #cosafareatorinoedintorni #eventitorino #birraartigianale #festetorino #torinooutletvillage Vai su Facebook

Cosa fare a Torino nel week-end del 12 e 13 luglio: gli eventi da non perdere https://ift.tt/jAV6LzT Vai su X

Cosa fare a Torino nel week-end del 19 e 20 luglio: gli eventi da non perdere; Luglio 2025: le 12 mostre a Torino da non perdere; Sagre, fiere e grandi eventi in Piemonte, cosa fare nel weekend del 19-20 luglio 2025.

Cosa fare a Torino nel week-end del 12 e 13 luglio: gli eventi da non perdere - Torino, con il suo mix inconfondibile di eleganza sabauda e spirito contemporaneo, si prepara a vivere un altro weekend ricco di appuntamenti. Scrive torinotoday.it

Cosa fare questo weekend a Torino: gli eventi da non perdere dal 4 al 6 luglio 2025 - Dal Kappa FuturFestival ai musei gratis, passando per cinema all’aperto, bus storici e sagre di gusto: dieci idee per vivere Torino Nonostante il caldo e il sole battente, Torino non rallenta. Segnala msn.com