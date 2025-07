La moglie di Urso con la scorta salta la fila in aeroporto e il ministro la difende | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Il ministro Adolfo Urso: “Ho accompagnato mia moglie a Fiumicino ma poi sono andato al ministero” - Il politico risponde alle domande di Repubblica: “È la scorta a valutare le condizioni di sicurezza. Io ero accanto a Olga, al telefono.

La donna che ha saltato la fila a Fiumicino è la moglie di Adolfo Urso. Lui: «Non mi sono accorto di niente» - Si chiama Olga Sokhnenko ed è la moglie del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso la donna che ha usato la scorta per saltare la fila.

