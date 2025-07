Nathan Fillion | 10 cose che forse non sai sull’attore

L’attore Nathan Fillion ha costruito negli anni una carriera di tutto rispetto, partecipando a film di grandi autori e serie TV di successo. Grazie ai suoi ruoli ha saputo conquistare l’attenzione di critica e pubblico, venendo apprezzato per la sua capacità di cambiare in base al ruolo e al contesto. Apparso in film più celebri di quello che si potrebbe pensare, l’attore è oggi presenza ricorrente nell’industria hollywoodiana. Ecco 10 cose che non sai di Nathan Fillion. I film e i programmi TV di Nathan Fillion. 1. Ha recitato in celebri film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: attore - nathan - fillion - cose

L'attore Nathan Fillion interpreta Guy Gardner nel film diretto da James Gunn e ha raccontato in che modo ha portato a casa alcuni oggetti di scena. Vai su Facebook

Nathan Fillion e il futuro di Guy Gardner nel DC Universe; Superman: Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set; Superman: Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set.

Deadpool & Wolverine: Nathan Fillion racconta come è stato scelto per il ruolo di Headpool - Nathan Fillion racconta di come ha ottenuto il simpatico ruolo di Headpool nel film del 2024 Deadpool & Wolverine. Segnala cinefilos.it

Nathan Fillion e il futuro di Guy Gardner nel DC Universe - Intervistato da Entertainment Weekly, l’attore Nathan Fillion ha avuto modo di parlare di Guy Gardner, la Lanterna Verde interpretata in Superman, e del futuro del suo personaggio nel neonato DC ... lospaziobianco.it scrive