Emmy’s prima candidatura per Martin Scorsese

Martin Scorsese si è emozionato per il regalo ricevuto: una nomination agli Emmy's. Ecco chi si contenderà l'ambito premio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Emmy’s, prima candidatura per Martin Scorsese

In questa notizia si parla di: emmy - martin - scorsese - prima

Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard: prima volta agli Emmy 2025 (e la reazione esilarante di Scorsese) - Per Harrison Ford arriva la prima nomination a 83 anni, prime candidature 'attoriali' anche per i registi Ron Howard e Scorsese per la serie The Studio.

La prima volta di Ron Howard, Martin Scorsese e Harrison Ford, nominati tra gli attori agli Emmy 2025: non è mai troppo tardi! - Se c’è una storia che racconta meglio di tutte che “non è mai troppo tardi”, potrebbe essere proprio questa.

Martin Scorsese emozionato per la nomination agli Emmy come attore, la foto del momento condivisa dalla figlia - Martin Scorsese è stato candidato per la prima volta agli Emmy, per il suo ruolo da guest star nella serie The Studio su Apple Tv.

A 82 anni Martin Scorsese è stato candidato agli Emmy come guest star per The studio, la serie di Seth Rogen che celebra e ridicolizza Hollywood. Il regista premio Oscar non poteva crederci e sua figlia Francesca ha condiviso sui social la sua reazione stupit Vai su X

#staseraintv: la #guidatv ai film in prima serata oggi, martedì 15 luglio. Vai su Facebook

Nomination Emmy: prima volta per Scorsese, e lui reagisce così; Nemmeno Martin Scorsese riusciva a credere di essere stato candidato all'Emmy come attore; Da Martin Scorsese a Harrison Ford: la prima volta dei “vecchietti” di Hollywood agli Emmy 2025.

Nomination Emmy: prima volta per Scorsese, e lui reagisce così - Martin Scorsese ottiene la sua prima nomination agli Emmy 2025 come attore: la sua reazione emozionata diventa virale. Scrive la7.it

Da Martin Scorsese a Harrison Ford: la prima volta dei “vecchietti” di Hollywood agli Emmy 2025 - La prima volta di Ron Howard, Martin Scorsese e Harrison Ford, nominati tra gli attori agli Emmy 2025: non è mai troppo tardi! Segnala msn.com