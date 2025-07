Firenze, 16 luglio 2025 – Non ce l’ha fatta la piccola Summer, la bambina di 4 anni che lottava tra la vita e la morte dopo essere rimasta coinvolta nell’ incidente in galleria in A1. È la tragedia della famiglia Visconti, il bilancio delle vittime sale a quattro. Sono Mauro Visconti, 69 anni, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 65 anni, la loro figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, e la piccola Summer, 4 anni. Sua madre, Silvana Visconti, 37 anni, è ricoverata in condizioni critiche a Careggi. Deceduto anche il cane di famiglia che era con loro in macchina. Erano circa le 14 di martedì 15 luglio quando è avvenuto l’incidente nella galleria di Base tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in A1, morta anche la bimba di 4 anni: la tragedia della famiglia Visconti