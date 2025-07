I giovani ora riscrivono la socialità oltre 3 su 4 prediligono incontrarsi in luoghi fisici

(Adnkronos) – È in atto una trasformazione profonda nel modo di vivere i momenti di socialità da parte dei giovani, tra desiderio di condivisione e nuove sfide emotive. Se da un lato la tecnologia offre nuove opportunità di socializzazione nel mondo virtuale, dall’altro emerge una crescente voglia di riscoprire il valore dei momenti condivisi dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Solitudine digitale e voglia di autenticità , i giovani scelgono l’offline: tra eventi senza smartphone e nuove forme di socialità - Un silenzio nuovo si fa largo tra le notifiche. Non è il suono di un messaggio che non arriva, ma la scelta consapevole di spegnere lo schermo, uscire di casa e cercare connessioni vere.

Heineken interroga i giovani sulla socialità : oltre il 76,5% preferisce stare in compagnia in - I risultati di un’indagine AstraRicerche per Heineken, condotta nell’ambito della campagna ‘Together’, che mira a sondare l’evoluzione della socialità tra i giovani, evidenziano il desiderio di Gen Z e Millennials di riappropriarsi della socialità offline.

