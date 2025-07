Calciomercato Atalanta Atletico Madrid e Inter pronte all’assalto da 50 milioni per Ademola Lookman

Bergamo – Le big europee si preparano all' assalto di Ademola Lookman. Il Pallone d'oro africano, 28 anni a ottobre, cercato dal Napoli prima dell'affare Lucca, cercato dal Barcellona, ora è nel mirino dell'Inter e soprattutto dell' Atletico Madrid. L'Atalanta è pronta a vagliare le offerte con una base di partenza da 50 milioni. La strategia nerazzurra è tenere fuori dal mercato Ederson, valutato 60 milioni ma ritenuto insostituibile tatticamente, blindare anche Scalvini, che ha solo 21 anni e può crescere ancora molto, e nel caso di offerta congrua lasciare partire proprio Lookman. Aspettare un anno potrebbe diminuirne il valore di mercato per una questione anagrafica.

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Atalanta, Kossounou osservato speciale in ottica riscatto a 25 milioni dal Leverkusen - Bergamo, 29 aprile 2025 –  L’Atalanta tiene sotto la lente di ingrandimento Odilon Kossounou. Il 24enne difensore ivoriano domenica contro il Lecce è tornato titolare dopo oltre tre mesi dal grave infortunio all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori di destra, restando in campo per 59 minuti, dopo la mezz’ora disputata la settimana precedente al Meazza nella vittoria contro il Milan.

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - CALCIOMERCATO. L’attaccante nerazzurro ha accettato l’allettante proposta per 4 campionati che viene dall’Al-Qadsiah, quasi fatto anche l’accordo tra le due società .

