Una nuova pagina di storia dello sport tricolore è stata scritta. Un sport poco noto al grande pubblico si affaccia di prepotenza a livelli impensabili fino a pochi anni. Una piacevole novitĂ risplende nel panorama tricolore, con tutte le potenzialitĂ per sognare in grande. L’Italia è forte anche nel lacrosse e si qualifica in maniera perentoria alle semifinali degli Europei maschili in corso di svolgimento a Breslavia (Polonia). Prima della pandemia il Bel Paese era ben lontano dagli eventi che contano, oggi è entrato di prepotenza tra le migliori quattro realtĂ del Vecchio Continente: dopo il nono posto ai Mondiali 2023 e facendo leva sullo status di testa di serie acquisito per questa manifestazione, gli azzurri hanno dominato il proprio girone travolgendo Grecia, Francia, Danimarca, Slovacchia e oggi hanno giganteggiato in maniera nitida contro la Cechia nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SIAMO FORTI ANCHE NEL LACROSSE! Italia mai così in alto: strapazza la Cechia e vola in semifinale agli Europei!