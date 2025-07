Femminicidio Scialdone | condanna ridotta in Appello per Bonaiuti la madre | ‘Non è giustizia’

Roma, cade l’aggravante di premeditazione: in Appello pena ridotta a 24 anni per Bonaiuti. Costantino Bonaiuti, l’ingegnere 62enne condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio dell’ex compagna Martina Scialdone, ha ottenuto uno sconto di pena in Appello: 24 anni e 8 mesi. La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha infatti escluso l’aggravante della premeditazione, modificando cosĂŹ la sentenza emessa dopo il femminicidio avvenuto il 13 gennaio 2023 in via Amelia, nel quartiere Tuscolano. La giovane avvocata, 35 anni, era stata uccisa con un colpo di pistola al culmine di un litigio, cominciato all’interno di un ristorante e culminato all’esterno con l’omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it Š Notizieaudaci.it - Femminicidio Scialdone: condanna ridotta in Appello per Bonaiuti, la madre: ‘Non è giustizia’

