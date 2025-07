Sicurezza economica e sicurezza nazionale | che cosa insegna il caso Unicredit-Bpm

Qual è il confine tra sicurezza economica e sicurezza nazionale nei grandi scenari riguardanti investimenti e programmi di espansione delle aziende multinazionali? Il caso dell’ offerta pubblica di scambio con cui Unicredit mira a scalare Banco Bpm, come abbiamo spiegato, ha riaperto il dibattito dopo che la Commissione Europea ha posto dei severi rilievi sulla scelta del governo Meloni di imporre a Piazza Gae Aulenti delle condizioni stringenti a Piazza Gae Aulenti per la conclusione dell’affare con la rivale milanese. Cosa ha deciso il Tar del Lazio. Nel dibattito si è inserito anche il Tar del Lazio a cui Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, aveva deciso di far ricorso contro il governo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sicurezza economica e sicurezza nazionale: che cosa insegna il caso Unicredit-Bpm

Fitto: “Commissione Ue punta su nuove partnership per garantire sicurezza economica” - (Adnkronos) – "La brutale aggressione russa all'Ucraina ha riportato nel cuore dell'Europa immagini che speravamo appartenessero al passato.

Governo prepara dotazione economica per la sicurezza sul lavoro - Per la sicurezza sul lavoro il governo starebbe preparando non un provvedimento specifico ma una dotazione economica, che dovrebbe essere nell'ordine di alcune centinaia di milioni, la cui destinazione sarà decisa poi in seguito ad un confronto con le parti sociali.

Sicurezza sul lavoro: il governo prepara una dotazione economica da discutere con le parti sociali - Per la sicurezza sul lavoro il governo starebbe preparando non un provvedimento specifico ma una dotazione economica, che dovrebbe essere nell'ordine di alcune centinaia di milioni, la cui destinazione sarà decisa poi in seguito ad un confronto con le parti sociali.

