Caso Garlasco consulente Poggi | Sulla garza nessun profilo completo di Dna

(Adnkronos) – Sulla garza utilizzata per prelevare il materiale genetico nella bocca di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, "non c'è nessun profilo completo di Dna". Lo sostiene, e lo dimostra carte alla mano, Marzio Capra, il genetista che da sempre è accanto alla famiglia della vittima e che sta seguendo l'incidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: garlasco - poggi - garza - nessun

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati individuati alcuni attrezzi da lavoro.

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Garlasco e "l'ignoto 3": l'ombra del terzo uomo e l'ipotesi della contaminazione sulla garza usata nella bocca di Chiara Poggi Vai su Facebook

Garlasco - Search Vai su X

Garlasco, ecco perché il Dna sulla garza non può inchiodare l'assassino: cosa dice il genetista; Garlasco, esami su tampone orale di Chiara Poggi confermano presenza Dna di ignoto 3; Garlasco, esiti finali su garza: in 2 prelievi su 3 stessa contaminazione.

Garlasco, il rebus “ignoto 3” e il nodo della contaminazione. Tamponi per operatori e persone del giro stretto di Chiara Poggi - In prima battuta va appurato se profilo genetico maschile individuato sulla garza sia o meno frutto di una contaminazione, come alcuni dei consulenti di parte danno per quasi certo. Secondo msn.com

Garlasco, il giallo della garza contaminata prima del prelievo. L'ex comandate Ris: «Non c'è un altro assassino» - Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e ora consulente di Andrea Sempio indagato per l'omicidio ... Da msn.com