Borsa | Europa chiude debole con Wall Street e voci su Powell

Le Borse europee terminano deboli dopo aver cambiato direzione dell'ultima fase della seduta insieme a Wall Street per le indiscrezioni, confermate poi dalla Casa Bianca, che danno il Donald Trump pronto 'licenziare' il numero uno della Fed Jerome Powell. Parigi, zavorrata da Renault (-17%), ha perso lo 0,57%, Francoforte lo 0,21% e Londra lo 0,13 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa chiude debole con Wall Street e voci su Powell

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei.

Economia Usa giù: Pil primo trimestre -0,3%. Trump: «Colpa di Biden». Cade Wall Street | Il Pil scende: il paradosso dei dazi americani - Trump in Michigan festeggia i primi 100 giorni di presidenza davanti ai suoi sostenitori. Di fronte ai dati del Pil «incolpa il predecessore» ma negli ultimi tre mesi del 2024 il Pil Usa era cresciuto di oltre il 2%

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street chiude in volata dopo l'accordo sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones sale del 2,81% a 42.

Borsa: Europa chiude debole con Wall Street e voci su Powell

Borsa: Europa prosegue positiva dopo Wall Street e Powell - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio in rialzo di Wall Street e dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, secondo il quale l'impatto della guerra in Ucraina ... Riporta ansa.it