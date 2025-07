Era proprio davanti a me | colpito da un fulmine e morto a 28 anni

Il cielo era sereno e il torneo di golf procedeva come previsto, quando un cambiamento improvviso e drammatico del tempo ha trasformato una tranquilla giornata sul green in una tragedia. Simon John Mariani, 28 anni, è morto fulminato mentre partecipava a una competizione. Il giovane, appassionato golfista, si trovava in mezzo al percorso quando una nube improvvisa ha oscurato il sole. Non c’è stato nemmeno il tempo di cercare riparo: un fulmine è piombato al suolo colpendolo in pieno. Alcuni presenti hanno assistito alla scena da lontano, tra loro anche Brian Delia, che stava filmando per documentare l’inquietante trasformazione del cielo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Viaggio di nozze finisce in tragedia, morto lo sposo: “Un fulmine caduto proprio lì” - Un romantico viaggio di nozze si è trasformato in una tragedia per un ventinovenne. Venerdì 20 giugno, il giovane originario del Colorado si trovava a New Smyrna Beach, in Florida, quando è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua, a pochi passi dalla riva.

“Un fulmine, proprio lì”. Viaggio di nozze finisce in tragedia, morto lo sposo: spaventoso - Un viaggio di nozze che doveva essere un sogno si è trasformato in un incubo per una giovane coppia del Colorado.

Critico, saggista, attivista, pensatore, Goffredo Fofi è morto lo scorso 11 luglio a 88 anni a Roma.

Colpito da un fulmine mentre gioca a golf, Simon Mariani muore a 28 anni. Il dramma ripreso in video - Simon John Mariani, 28 anni, si trovava sul campo da golf quando le condizioni metereologiche sono improvvisamente cambiate e il sole è stato oscurato da una nuvola ... Come scrive msn.com

Colpito da un fulmine muore Audun Groenvold,: medagliato ai Giochi di Vancovuer, aveva 49 anni - Una notizia tremenda arriva dalla Norvegia, dove è morto a 49 anni Audun Groenvold, atleta che vinse la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Vancouver nel 2010 nello skicross. Riporta fanpage.it