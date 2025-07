Tempo di lettura: < 1 minuto Il caso del concerto di Valery Gergiev alla Reggia di Caserta rischia di finire in tribunale. Il Codacons, infatti, sta valutando un possibile ricorso al Tar del Lazio per bloccare il finanziamento all’evento concesso dalla Regione Campania. Al di lĂ degli aspetti etici e morali della vicenda – si legge in una nota dell’associazione – ci si domanda se soldi pubblici possano essere utilizzati dall’amministrazione regionale per finanziare i sostenitori del regime russo e della guerra contro l’Ucraina. I criteri alla base della destinazione dei fondi regionali, osserva l’associazione dei consumatori, imporrebbero una scelta oculata, trasparente e nel rispetto dei principi di efficienza e legalitĂ , trattandosi di soldi pubblici versati dai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Codacons, sul concerto del sostenitore del regime russo Gergiev pronti a ricorrere al Tar