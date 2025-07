Cosa sta succedendo in Siria tra bombe israeliane su Damasco ed esecuzioni a Suwayda

La testimonianza da Damasco a Fanpage.it dopo il caos scoppiato in Siria negli ultimi giorni e l'attacco israeliano al palazzo presidenziale: “Al-Sharaa non vuole una guerra con Israele, sta normalizzando i rapporti con Tel Aviv dal primo momento che ha preso il potere. Detto questo sappiamo molto bene che Israele vuole solo una scusa per bombardare altri paesi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it