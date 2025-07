Il governatore della Fed Powell nel mirino di Trump | Lo licenzierà presto Poi il presidente frena di nuovo

Donald Trump intende “licenziare” il governatore della Federal Reserve Jerome Powell presto. Lo scrive l’agenzia statunitense Bloomberg citando un funzionario della Casa Bianca, secondo il quale comunque il presidente non ha ancora preso una decisione definitiva. Certo è che il cerchio intorno al banchiere centrale, accusato da Trump di mantenere una politica monetaria troppo restrittiva a svantaggio della crescita economica, si sta stingendo. Powell “è sempre in ritardo. L’Europa ha tagliato i tassi dieci volte in un breve periodo. Sta facendo un lavoro terribile. È un terribile presidente della Fed”, ha ribadito Trump incontrando il principe del Bahrain. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governatore della Fed Powell nel mirino di Trump: “Lo licenzierà presto”. Poi il presidente frena (di nuovo)

Usa, Trump: non ho alcuna intenzione di licenziare Powell - Washington, 22 apr. (askanews) - Donald Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell.

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

Usa, Trump ha pronta la lettera per licenziare Powell dalla Fed: riunione con i fedelissimi per decidere - Il presidente Usa avrebbe mostrato a un gruppo di deputati repubblicani il documento con cui disarcionerebbe il numero uno della banca centrale americana ... Riporta milanofinanza.it