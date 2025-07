Super sexy e con tanto di doccia sul palco Grelmos manda in delirio i fan del parco acquatico

“Questa esperienza all’Aquafan è stata bellissima. Mi sono divertita tantissimo con tutti questi fan. Amo Aquafan e spero di tornarci presto per fare anche qualche scivolata”. Grelmos ha mandato il pubblico in delirio, martedì pomeriggio, quando si è esibita nella seconda tappa del festival. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Super sexy e con tanto di doccia sul palco, Grelmos manda in delirio i fan del parco acquatico.

